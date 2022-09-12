Çağrışan, Bağbozumu Şenliği'nde buluştu

“Çağrışan Karası” adıyla siyah üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Çağrışan'da Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği Bağbozumu Şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte Bursa'nın sevilen seslerinden Coşkun Sabah sahne aldı. Şenliğe protokolün yanı sıra, mahalle sakinleri ve Bursalılar katıldı. Şenlik, Mudanya Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen bağbozumu geleneğiyle başladı. Katılımcılar bağdan üzüm keserek, doğanın bereketini selamladı.

En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Çocukların katıldığı eğlenceli yarışmaların yanı sıra dans gösterileri de keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tanıtmaya devam edeceklerini dile getirdi. Şenlik coşkusu sevilen sanatçı Coşkun Sabah'ın konseriyle doruğa ulaştı.