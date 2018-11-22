Cahit Berkay'la Yeşilçam yolculuğu

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinin müziklerini yapan Cahit Berkay, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Nida Ateş'le Buluşmalar”a konuk oldu.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde (BAOB) gerçekleşen konseri Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş ile çok sayıda davetli izledi. Müzik hayatı na Moğollar grubu ile başlayan ve 160'dan fazla film müziğini yapan Cahit Berkay, Nida Ateş ile birlikte izleyenlere keyifli bir gece yaşattı. Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım adlı film müziğinin hikayesini de Bursalı hayranlarıyla paylaştı.

Nida Ateş de hem Cahit Berkay'a eşlik etti, hem de sevilen türküleri seslendirdi. Gecenin sonunda Cahit Berkay ile Nida Ateş ayakta alkışlandı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş da Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Cahit Berkay ve Nida Ateş'e çiçek vererek teşekkür etti.