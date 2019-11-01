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Çakarlı araçlara ceza yağdı

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından Bursa polisi birçok noktada uygulama yaptı.

Ekipler, çakar lamba kullandıkları belirlenen çok sayıda araca ceza kesti.


Kamuda, mahallî idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görev yapan üst seviyede yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının da çakarlı araç kullanmaması yönündeki yasanın yürürlüğe girmesiyle polis ekipleri birçok noktada uygulama yaptı. Sabah saatlerinde Bursa-İzmir ve Bursa-Ankara yolunda uygulama yapan ekipler, yetkisiz araç kullandıkları belirlenen birçok sürücüye bin 2 lira ceza kesti. Denetimler sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanan iddia ve şikayetlerin önüne geçilebilmesi için uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi.

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