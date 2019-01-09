Çakırcı: “Eğitim câmiasında artık herkes önünü görebiliyor”

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu ile birlikte artık öğrencisinden velisine, öğretmeninden görevlisine kadar herkesin önünü görebildiğini söyledi.

Teşkilat buluşmaları için Bursa'ya gelen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, evvela Bursa Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonunda açıklamalarda bulunan Çakırcı, “Eğitim Bir-Sen olarak gerekli raporları valimize sunduk. Bilhassa meslek liseleriyle ilgili değerlendirmemiz oldu. Önümüzdeki hafta 18 milyon öğrencimiz önemli bir dönemi geride bırakmış olacak. 1 milyonu aşkın öğretmeniz de yoğun bir döneme imza atmış olacak. Geleceğimiz olan öğrencilerimizin şekillenmesinde ve eğitilmesinde öğretmenin rolü son derece mühim. Öğretmenlerimiz ciddi fedakarlıklarla bu mesleği icra ediyor. Biz eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulunurken, özellikle bakanlığın 2023 vizyonu çerçevesinde yapmış olduğu çalışmaları önemsiyoruz. Bugüne kadar böyle bir vizyon ortaya konulmamıştı. Öğrencisinden velisine, öğretmeninden görevlisine kadar artık hepimiz önümüzü görebiliyoruz. Ancak bu vizyonla alakalı boşlukların olduğunun da farkındayız. Yol haritasının net olması için kısa sürede çalışmalar yapılacaktır. Bizler de yakından takibimizi sürdüreceğiz ki ilk düğme yanlış iliklenmesin. Yoksa öğretmen meslek kanununda yapılacak bir eksiklik kabul edemeyeceğimiz bir durum olur” dedi.

Eğitim Bir-Sen 1 ve 2 nolu şubelerinin iştirak edeceği teşkilat buluşmasının önemli olduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ise, “Teşkilat buluşmalarından önce bazı ziyaretlerde bulunduk. Eğitimin yerelden ve genelden kaynaklı sıkıntılarını dile getireceğiz. Teşkilat buluşmamızda, 3 merkez ilçesindeki bütün ilçelerdeki teşkilat için bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantıda 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanmasıyla ilgili bilgi aktaracağız. Teşkilatımızın gelecek dönemlere ivme kazandıracak bu tarz organizasyonlarda yer alması çok önemli” diye konuştu.