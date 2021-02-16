Çaldığı lüks otomobili geri bırakan hırsız tutuklandı

Bursa'da 10 Şubat günü çalınan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili iki gün sonra geri bırakan F. T. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta Mudanya yolu üzerindeki bir galeriden sabaha karşı çalınan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili iki gün sonra çaldığı yere geri bırakan şüpheliler, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda toplam 173 kamerayı incelenerek yakalandı. Daha önceden hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan F. T. (21), mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.