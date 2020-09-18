İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıkları motosikletle hırsızlığa kalkıştılar

Bursa’nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde motor hırsızlığı yapan şahısların ikinci hırsızlık girişimlerini mahalleli engelledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde motor hırsızlığı yapan şahısların ikinci hırsızlık girişimlerini mahalleli engelledi.


Karacabey ilçesinde son zamanlarda artan motosiklet hırsızlıkları vatandaşları çileden çıkardı. Gece 23.00 sıralarında Cumhuriyet alanında kontak anahtarı üzerinde bırakılan motosikleti çalan 3 genç çaldıkları motosiklet ile Emirsultan Mahallesinde bir binanın önünde bulunan başka bir motosikleti de gözlerine kestirdi. İlk çaldıkları motosiklet ile 1 saat sonra Emirsultan Mahallesindeki motosikleti çalmaya gelen hırsızlar, burada kilitli bulunan motosiklete darbeler vererek kilidinden kurtarmaya çalıştı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin bağırarak tepki vermesi üzerinde panikleyen şahıslar, çaldıkları motosikleti olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.


Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi aldı. Firar eden zanlılar aranıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.