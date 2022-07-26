Çalı Köy Filmleri Festivali 6. kez sinemaseverlerle buluşuyor

Türkiye'nin ilk kamplı film festivali olan Çalı Köy Filmleri Festivali, bu yıl da sinema meraklılarına üç gün boyunca tadına doyumsuz anlar yaşatacak. 29-30 ve 31 Temmuz'da Çalı'da gerçekleşecek festivalde film gösterimleri, yönetmen söyleşileri ve atölyeler düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi ile Çalı Çevre ve Kültür Derneği'nin (ÇEKÜDER) ilkini 2016 yılında düzenlediği ve giderek daha geniş bir kesim tarafından takip edilen Çalı Köy Filmleri Festivali, bir kez daha sinema tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 6. kez Çalı Futbol Sahası'nda düzenlenecek olan Çalı Köy Filmleri Festivali 29-30 ve 31 Temmuz tarihleri arasında sinemaya ilgi duyanları buluşturacak. Meraklılarına açık havada, doğanın kalbinde film izleme imkânı sunan festivalde, kısa ve uzun metrajlı film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları ve konserler gerçekleştirilecek. Dopdolu bir programın olduğu ve isteyenlerin kamp da yapabileceği Çalı köy Filmleri Festivali'nin açılışı, 29 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00'da “Film Müzikleri” konseriyle olacak.

Çalı'daki festival alanında ücretsiz olarak kamp yapmak isteyenler https://www.califilmfest.com/ linkinden hem kayıt yaptırabilir hem de bilgi alabilir.