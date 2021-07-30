Çalı Köy Filmleri Festivali başlıyor

Nilüfer Belediyesi'nin ÇEKÜDER iş birliğiyle düzenlediği ve büyük ilgi gören Çalı Köy Filmleri Festivali bu yıl 6. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İsteyenlerin alanda kamp yapabileceği festival, 6-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması da gerçekleştirilecek.

Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda sanatseverin her yıl heyecanla beklediği Çalı Köy Filmleri Festivali, 6-8 Ağustos tarihleri arasında Çalı Futbol Sahası'nda yapılacak. Festivale katılanlar doğayla iç içe hem sinema keyfi yaşayacak hem de etkinliklerle dolu üç gün geçirecek.

Film gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölye çalışmaları, konserler ve doğa yürüyüşünün yapılacağı festivalde bu yıl ilk kez Kısa Film Yarışması da yapılıyor. 2020 ve 2021 yıllarında köyde çekilmiş ve kırsal yaşamı konu alan kısa filmlerin başvurabildiği yarışmaya 104 kısa film ile başvuru yapıldı. 8 kişilik ön jüri elemelerinin ardından 11 film finale kaldı. Finale kalan filmlerin gösterimleri festivalde, 7 Ağustos Cumartesi ve 8 Ağustos Pazar günleri yapılacak. 5 kurmaca, 4 belgesel ve 1 animasyon türünde filmin yer aldığı Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeliğini 3 kadın sinemacı yapıyor. Yönetmen Banu Sıvacı, yönetmen ve kurgucu Ayris Alptekin ve akademisyen Doç. Dr. Gül Yaşartürk'ün jüri üyesi olarak yer aldığı Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni, 8 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Açılış film müzikleri ile olacak

6. Çalı Köy Filmleri Festivali 6 Ağustos Cuma günü Nilüfer Oda Orkestrası'nın film müzikleri konseri ile başlayacak. Aynı gün Faysal Soysal'ın yönettiği “Ceviz Ağacı” filmi ile 93. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü alan “Nomadland” izlenime sunulacak.

7 Ağustos Cumartesi günü festival etkinlikleri sabah 08.30'da yoga ile başlayacak. Daha sonra doğa yürüyüşünün yapılacağı festivalde Ali Vatansever “Bir Senaryo İnşa Etmek” başlıklı atölyeyi, İpek Elif Milli “Avavi Böceği Çanta Tasarımı” atölyesini, Emrullah Çakay da “Kamera Önü Oyunculuk” atölyesini düzenleyecek. Kısa Film Yarışması'nda yer alan filmlerin de izleneceği 7 Ağustos günü akşam saat 20.00'de Reis Çelik'in “Ölü Ekmeği” filmi izlenime sunulacak. Film gösteriminin ardından da ünlü yönetmen Reis Çelik, sinemaseverlerle söyleşiye katılacak. Aynı gece Oliver Laxe'in yönettiği “Yangın Yeri” isimli film de gösterime sunulacak. Gecenin finalini de DJ Kozmonotosman yapacak.

6. Çalı Köy Filmleri Festivali'nin son günü de sabah yine yoga ve doğa yürüyüşü ile başlayacak. Ardından da Ali Vatansever “Bir Senaryo İnşa Etmek”, Emrullah Çakay da “Kamera Önü Oyunculuk” atölyeleri gerçekleştirecek. Aynı gün Ali Gençoğlu ve Mert Can Arık'ın katılımıyla “Bataklı Damın Kızı Aysel'den Günümüze Köy Filmleri” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Kısa film gösterimlerinin ardından jürinin yapacağı değerlendirme sonrasında saat 20.30'da Çalı Köy Filmleri Kısa Film Yarışması Ödül Töreni düzenlenecek.

Gecenin sonunda Uluç Bayraktar'ın “9,75” isimli filmi izleyicilerle buluşacak. 6. Çalı Köy Filmleri Festivali, DenDen grubunun konseri ile sona erecek.