Çalı Köy Filmleri Festivali'ne geri sayım

Türkiye'de ilk köy filminin çekildiği Bursa'nın Çalı Mahallesi, Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER'in birlikte düzenlediği 5. Çalı Köy Filmleri Festivali'ne hazırlanıyor. 7-9 Ağustos tarihleri arasında bu yıl kampsız düzenlenecek olan festivalde 5 filmin yanı sıra konserler ve çocuklar için atölyeler de düzenlenecek.

Film tutkunları, bu yıl 5. kez düzenlenecek Çalı Köy Filmleri Festivali'nde buluşmaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER, çekimleri 1934 yılında Çalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen, Türkiye'nin ilk köy filmi olma özelliğini taşıyan “Aysel Bataklı Damın Kızı” filminden yola çıkarak düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali'nde, sanatseverlere film şöleni yaşatacak.

Çalı Futbol Sahası'nda düzenlenecek festival, pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez kampsız yapılacak. 7 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da başlayacak festivalin açılışı, Nilüfer Oda Orkestrası'nın vereceği “ Film Müzikleri ve Şarkılar “ konseri ile olacak. Konserin ardından aynı gün saat 19.30'da yönetmenliğini Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov'un yaptığı “Bal Ülkesi” isimli film gösterime sunulacak. Yine 7 Ağustos akşam saat 21.00'de de Emin Alper'in “Kız Kardeşler” isimli filmi izleyici ile buluşacak.

8 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00 ve 16.00'da çocuklar için Çitlembik ve Avavi atölyeleri düzenlenecek. Saat 19.00'da Cenk Ertürk'ün yönetmenliğini yaptığı “Nuh Tepesi” isimli film sinema tutkunları ile buluşacak. Film gösteriminin ardından da yönetmen Cenk Ertürk, yapımcı Alp Ertürk ve oyuncu Murat Deniz'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirilecek. Yine 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da da Matt Ross'ın yönettiği “Kaptan

Fantastik” isimli film gösterime sunulacak.

Festivalin son gününde ise saat 19.00'da Nuri Bilge Ceylan'ın “Ahlat Ağacı” isimli filmi izleyici ile buluşacak. Festivalin kapanışı saat 22.15'te Ceren Tokgöz ve Ümit Büyükkoyuncu'nun “Akustik Şarkılar” konseri ile yapılacak.

Sanatseverleri 5. Çalı Köy Filmleri Festivali'ne katılmaya davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle festivali önlemler altında gerçekleştireceklerini açıkladı. Erdem, “Etkinlikler sırasında sosyal mesafenin korunması amacıyla film gösterim alanına sınırlı sayıda kişi alınacak. Bu nedenle film gösterimlerine katılmak isteyenlerin 4 Ağustos Salı günü saat 12.00'de açılacak ücretsiz davetiyeleri edinmeleri gerekiyor” diyerek uyarıda bulundu.

Başkan Erdem, salgın nedeniyle uzun süre ara verilen kültür sanat etkinliklerini yeni dönemde önlemler altında az sayıda katılımla gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, herkesi salgın konusunda önlem alarak duyarlı davranmaya da davet etti.