Çalı'da kadınlara pilates eğitimi

Nilüfer Belediyesi, Çalı Mahallesi'nde kadınlar için pilates eğitimi düzenledi. Eğitime büyük ilgi gösteren Çalılı kadınlar, haftada iki gün yapılan derslere düzenli olarak devam ediyor.

Kırsal bölgelerde kadın ve çocukların farklı alanlarda eğitim alıp sosyalleşebilecekleri yapılar oluşturan ve kadınlara; İngilizceden kadın sağlığına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden sanat eğitimlerine kadar pek çok alanda eğitim veren Nilüfer Belediyesi, bu kapsamda sportif çalışmalar da yapıyor.

Geçtiğimiz ay Konaklı Mahallesi'nde Kadın ve Çocuk Akademisi çatısı altında kadınlar için pilates eğitimi veren Nilüfer Belediyesi, büyük ilgi gören bu çalışmayı Çalı Mahallesinde de başlattı. Çalı Kadın ve Çocuk Akademisi'nde kadınlar için başlatılan pilates eğitimleri büyük ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nce görevlendirilen pilates eğitmeni Özgü Selvi tarafından, haftada iki gün verilen pilates eğitimlerine Çalılı kadınlar büyük bir hevesle katılıyor. Pilates eğitimi için 50 kadının kayıt yaptırdığını söyleyen Özgü Selvi, başta fazla kiloların verilmesi, esnekliğin arttırılması, vücut duruşunun ve kondüsyonun iyileştirilmesi olmak üzere vücut sağlığı üzerinde pek çok faydası olan pilates derslerine Çalılı kadınların düzenli olarak katıldıklarını ifade etti.