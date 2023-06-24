Çalıntı araba ile gezerken polisin dikkati ile yakalandı

Bursa'da uygulama yapacakları esnada park halindeki araçtan şüphelenen trafik polisleri; inceleme sonrası otomobilin çalıntı kaydı olduğunu belirledi. Hırsızın araca gelmesini bekleyen ekipler hem sürücüyü hem de otomobili yakaladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde uygulama noktası kuran trafik polisleri park halindeki araçtan şüphelendi. Ekipler aracın plakasını sorgulayınca çalıntı kaydı olduğunu belirledi.

Beklemeye geçen ekipler şüphelinin otomobile gelmesini bekledi. Bir süre sonra aracı almaya gelen A.O.'yu yakalayan polisler şüpheli sürücüyü gözaltına alırken, otomobilin de sahibine ulaştı. Şehir dışında olduğu öğrenilen araç sahibinin otomobili çekiciyle otoparka kaldırılırken, şüpheli şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.