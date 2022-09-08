Çalıntı araçla şehir turuna polis 'dur' dedi

Bursa'da çalıntı araçla şehir turu yapan 3 şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 08.15 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BK 618 plakalı otomobilin plaka tanıma sistemine çalıntı kaydı düştü. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalıntı otomobil ile şehir turu yapan 3 şüpheliyi takibe alarak kovalamaya başladı. Bir süre kaçan şüpheliler Acemler Köprüsü'nde bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, otomobilin emniyetin otoparkına çekilmesiyle birlikte trafik normale döndü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.