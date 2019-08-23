Çalıntı motosikletle kaza yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Trafik ekipleri, kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Olay Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosiklet sürücüsü İsmail U, Aydın Sokak üzerinden Gümüş Sokak istikametine seyreden Ayhan Ç. idaresindeki 16 BCY 040 plakalı kargo kamyonetine çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle minibüsün altına savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis tarafından plakasız motosikletin şasi numarası sorgulandı. Plakasının 16 UT 503 olduğu belirlenen motosikletin Yenişehir ilçesinden Ahmet Cengiz isimli bir vatandaşa ait ve çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.