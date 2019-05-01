Çalışanlarıyla 1 Mayısı kutladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir firma çalışanları hem piknik yaptı, hem 1 Mayısı kutladı.

Cam firması çalışanlarından oluşan yaklaşık 300 kişi ve aileleri piknik yaptı. Yaklaşık 900 kişi bahçede piknik yaparak 1 Mayısı geçirmiş oldu. Ailelerin ve çocuklarının doyasıya eğlendiği organizasyonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı firmaların aksine çalışanları için 1 Mayısta farklı bir organizasyon düzenleyen firma örnek bir davranışa imza atmış oldu.