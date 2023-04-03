Çalışmak öğrencilerden, iftar ve sahur belediyeden

Yıldırım'da Ramazan bereketi uyumayan kütüphaneleri de sardı. Yıldırım Belediyesi, 7-24 açık olan Mümine Şeremet ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere, iftar ve sahur ikramlarıyla mutlu etti.

Yıldırım Belediyesi, açıldığı günden bu yana yüzbinlerce gencin uğrak mekanı haline gelen uyumayan kütüphanelerde Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur ikramında bulunuyor. Her gün bin öğrenciye hem iftar ve hem sahur hizmeti verilen kütüphanelerde vakit gelince iftarını açan ve sahurlarını yapan öğrenciler sonrasında ders çalışmaya devam ediyor.

İftarda çorba, yemek, pilav, tatlı, içecek ve hurma ikram edilirken, sahurda ise, çorba, börek, sandviç, simit, çay, meyve suyu gibi Ramazan ayına uygun menülerle öğrencilere çeşitli ikramlar yapan Yıldırım Belediyesi, kütüphaneleri bir an olsun boş bırakmayan öğrencileri iftar ve sahur sofrasında misafir ediyor. Bereket ve bolluk ayında yapılan bu ikramlardan öğrencilerden çok öğrencilerin aileleri memnun kalıyor.

365 gün 24 saat hizmet

Yıldırım Belediyesi olarak böylesi mekanları gençlerin istifadesine sunduklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca uyumayan kütüphanelerimizde her gün öğrencilerimize iftar ve sahur ikramı yapıyoruz. Öğrencilerimizden memnuniyet içeren geri dönüşler alıyoruz. Öğrenci dostu bir anlayışla, 7-24 yaşayan kütüphane formatında, evlatlarımıza ev ortamında ders çalışma imkanı sağlıyoruz. Katılım sayısı da oldukça yüksek. Onlara, dışarı çıkmalarına gerek kalmadan, ihtiyaçlarını giderecekleri bir mekân sağladık. Uyumayan Kütüphanelerimizi bu anlamda birer sosyal yaşam merkezi haline getirdik. Açıldığı günden bu yana 500 bini aşkın gencimizi misafir ettiğimiz Uyumayan Kütüphanelerimizde Ramazan ayında da yüzlerce gencimizi ağırlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimize iftar ve sahur ikramında bulunuyor, onlarla aynı sofraları paylaşıyoruz” dedi.