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Çalıştığı hastanede sergi açtı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi’nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Işık, hastanede sergi açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Işık, hastanede sergi açtı.


Hastanede laboratuvar teknisyeni olarak çalışan İsmail Hakkı Işık, boş kalan zamanlarını değerlendirmek için mandala sanatı öğrendi. 4 aydır öğrenmeye çalıştığı mandala sanatıyla ortaya ilginç eserler çıkardı. Yaklaşık 50'ye yakın eseri fırça kullanmadan matkap ucuyla yapan Işık, eserleri çalıştığı hastanede sergiledi. 50 eser Hastane Müzesi yanında sergilendi.


Eserlerini sergilediği için mutlu olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Işık, boş zamanlarını değerlendirmek için böyle bir arayışa girdiğini ifade etti. Işık, eserlerin hiç fırça kullanılmadan matkap ucuyla yapıldığını söyledi. Serginin açılışı için kendisine izin ve destek veren hastane yönetimine teşekkür eden İsmail Hakkı Işık, serginin perşembe gününe kadar açık kalacağını bildirdi.

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