Çalıştığı marketler zincirini 200 bin lira dolandıran TIR şoförü yakalandı

Ülke genelinde binlerce mağazası bulunan marketler zincirinin Bursa'daki deposundan yaklaşık 200 bin liralık vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

Depo sahiplerinin olayı fark etmesiyle harekete geçen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, olayı depodan marketlere dağıtım yapan servis aracının şoförünün gerçekleştirdiğini tespit etti. Şoför ekiplerce gözaltına alınarak emniyete getirildi. Zanlı şoförün kendi bünyelerindeki mağazalara dağıtması gereken gıda ürünlerinden belli aralıklarla hepsini teslim etmeyip eksik ürün bıraktığı, daha sonra bunları farklı markete el altından sattığı ortaya çıktı. Tespit edilen marketlerde hırsızlık ürünleri ile ilgili incelemelerde bulunuldu. Şoförün bu yolla yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı belirtildi. El altından satılan bu malları alan marketlere de hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem yapıldı.