İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Bursa’da kimsenin yaşamadığı evin camına sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da kimsenin yaşamadığı evin camına sıkışan karga itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay merkez Görükle Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın üst katının penceresine karga sıkıştığını fark eden vatandaşlar hemen dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle karganın sıkıştığı pencereye çıkarak hayvanı kurtardı. Dakikalar içerisinde kurtarılan karga uçarak uzaklaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.