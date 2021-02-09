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Cami çevreleri güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi’nin Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii’nde başlattığı düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

Osmangazi Belediyesi'nin Sırameşeler Mahallesi Hakkı Camii'nde başlattığı düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Abdestlik, lavabo, tuvaletler ile çevre duvarı ve korkulukların yapımı tamamlanan Hakkı Camii'nde zemin kaplama çalışmaları devam ediyor.


Plansız ve çarpık yapılaşma sonucu konutların arasında sıkışıp kalan birçok camide çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi, camileri yeni bir görünüme kavuşturuyor. Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan Hakkı Camii'nin eskiyen abdest alma yerleri, lavabolar ve tuvaletlerin bulunduğu bina ile 25 metre uzunluğundaki bahçe duvarı ve korkulukların yapımı tamamlandı. Cami bahçesindeki zemin kaplama çalışmalarında ise sona gelindi.


Vatandaşlardan gelen taleplerin her birini ayrı ayrı değerlendirip, mahallelerin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Camiler, ibadethane olmasının yanı sıra, aynı zamanda mahalle halkının buluşma noktaları. Sırameşeler Mahallemiz'de yaşayan vatandaşlarımızdan, Hakkı Camii eskiyen abdestlik, tuvalet ve lavabolarının yenilenmesi için talep vardı. Biz de, gelen bu talep doğrultusunda çalışmalara başladık. Caminin abdestlik, lavabo ve tuvaletlerinin yapımını tamamladık. Cami çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bahçe duvarı ve korkulukların yapımı da tamamlandı. Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlayıp, Hakkı Camii'ni yepyeni bir görünüme kavuşturmuş olacağız” dedi.

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