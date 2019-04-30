İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Cami derneğinin sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı

Bursa’da cami derneğine ait sadaka kutusunu çalan hırsızlar, güvenlik kameralarını hesap edemeyince kısa sürede yakalandı.

Bursa'da cami derneğine ait sadaka kutusunu çalan hırsızlar, güvenlik kameralarını hesap edemeyince kısa sürede yakalandı.


Olay merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir caminin derneğine ait sadaka kutusunu çalan 2 kişi kutuyu kırarak içindeki paraları alıp kaçtı. O esnada çevredeki güvenlik kameralarına takılan hırsızların kimlik tespitleri polis ekipleri tarafından kısa sürede yapıldı. Şüphelilerin A.K. (24) ile M.P. (19) olduğunu belirleyen ekipler hırsızların peşine düştü. 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. serbest kalırken, M.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.