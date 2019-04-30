Cami derneğinin sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı

Bursa'da cami derneğine ait sadaka kutusunu çalan hırsızlar, güvenlik kameralarını hesap edemeyince kısa sürede yakalandı.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Bir caminin derneğine ait sadaka kutusunu çalan 2 kişi kutuyu kırarak içindeki paraları alıp kaçtı. O esnada çevredeki güvenlik kameralarına takılan hırsızların kimlik tespitleri polis ekipleri tarafından kısa sürede yapıldı. Şüphelilerin A.K. (24) ile M.P. (19) olduğunu belirleyen ekipler hırsızların peşine düştü. 2 hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Hakim karşısına çıkan A.K. serbest kalırken, M.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.