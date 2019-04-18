Cami musluklarını çalıp sattılar

Bursa'da bir caminin musluklarını çalan zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızları yakalayan polis, muslukları satılan iş yerinden alıp camiye teslim etti.

Olay merkez Yıldırım ilçesindeki bir camide meydana geldi. 2 farklı günde caminin 17 musluğunun çalınması üzerine görevliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde yola çıkan ekipler, şahısların E.S. (20) ve G.G. (22) olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için çalışmalara başlayan ekipler 2 şüpheliyi yakaladı. İfadelerinde muslukları sattıklarını itiraf eden şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, polis ekipleri muslukların satıldığı iş yerine gidip, 17 musluğu alarak camiye teslim etti.