Cami tuvaletinde ölü bulunan şahsın kimliği belirlendi

Bursa'nın İznik ilçesinde cami tuvaletinde ölü bulunan şahsın kimliği belli oldu.

Dün saat 17.30 sıralarında Çınarlı Caminin tuvaletinin uzun süre kilitli halde durmasından şüphelenen cemaat, durumu polise bildirmişti. Tuvaletin demir kapısı itfaiye ekipleri tarafından kesilince, kapının hemen arka kısmında kanlar içerisinde birinin yattığı, yanında bir de bıçak bulunduğu görülmüştü.

Polis, yaptığı tahkikatta cesedin 71 yaşındaki Ali Bedel'e ait olduğunu belirledi. Aslen Bursalı olduğu ve uzun süredir kaldığı İznik Huzurevinden psikolojik sorunları sebebiyle kaçtığı öğrenilen şahsın intihar ettiği düşünülüyor.