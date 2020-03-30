Camide cemaat olmayınca sosyal medyadan vedalaştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinden tayini çıkan Ulucami müezzini Yaşar Nurcan, koronavirüs dolayısıyla alınan tedbirler dahilinde camide cemaat olmayınca, sosyal medyadan yayınladığı mesajla cemaatle vedalaştı.

Salgın sebebiyle camilerde cemaatle namaz kılınmadığı için sosyal medyadan vatandaşlarla vedalaşan Yaşar Nurcan'ın 11 yıldır Karacabey Ulucamii'nde müezzin olarak görev yaptığı öğrenildi. Yeni görev yerinin İstanbul Beşiktaş Sinan Paşa Camii olduğu öğrenilen Yaşar Nurcan, sosyal medyadan vedalaştığı cemaate yaptığı konuşmada, ”Hayatın hep sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Her şey için canı gönülden teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Rabbim hepinizden razı olsun. En çok da yaz Kur'an kursu öğrencilerimi arayacağım. Hoşçakalın” şeklinde açıklamalarda bulundu.