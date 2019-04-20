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Camiler doldu taştı

Bursa’da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Berat Kandili münasebetiyle vatandaşlar camilere akın etti.


Berat Kandili sebebiyle akşam namazı sonrası Bursa'daki tarihi camiler doldu taştı. Gencinden yaşlısına herkesin birlikte saf tuttuğu camilerden Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okuyup dualar edildi. Çevre il ve ilçelerden de insanlarında ilgi gösterdiği Ulucami'de, okunan mevlidi huşu içinde dinledi. Ulu Camii'nin dolmasıyla birlikte soğuk havaya rağmen vatandaşlar namazı dışarıda kıldı.


Her yaştan insanın büyük bir mutlulukla koştuğu camiler, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.

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