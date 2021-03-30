Camiler Osmangazi ile güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli TOKİ Camii'ne abdestlik ile engelli lavabo ve tuvaletleri yapıyor.

Osmangazi'de pek çok camide benzer çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Mustafa Dündar, “Çalışmalar tamamlandığında, Yunuseli TOKİ camimizin en önemli ihtiyaçlarından birini gidermiş olacağız” dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin plansız ve çarpık yapılaşma sonucu konutların arasında sıkışıp kalan camilerde gerçekleştirdiği iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Mart ayı içerisinde Küplüpınar Hacı Halit Camii ve Yenibağlar Deryanur Camii'nde yapımı tamamlanan hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yunuseli TOKİ Camii'nin abdestlik, lavabo ve tuvaletlerin yenilenmesi için başlatılan çalışmaların da hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin her birini ayrı ayrı değerlendirip, mahallelerin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini ifade eden BaşkanDündar, “Osmangazi sınırları içerisindeki pek camimiz, plânsız yapılaşma sonucu zamanla konutların arasında sıkışıp kalmış durumda. İbadethane olmasının dışında vatandaşların buluşma noktası olan camilerimize nefes aldıracak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yunuseli TOKİ camiinde bay-bayan ve engelli wc, bay-bayan abdestlik, depo ve güvenlik odasının yer aldığı hizmet binası inşaatımız devam ediyor. Toplam 142 metrekare alana sahip hizmet binası inşaatında seramik işleri tamamlandı. Şu ânda kapı ve pencerelerin takılması ile yer seramiklerinin döşeme çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede tamamlayıp hizmete açarak, Yunuseli TOKİ camimizin ihtiyacını karşılamış olacağız” diye konuştu.