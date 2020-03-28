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Camiler temizlenip dezenfekte edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Yenişehir ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan tüm cami halıları yıkanıp dezenfekte edildi.


Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada "Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında camilerimiz temizlenerek dezenfekte edildi. Salgın öncesi vatandaşlarımız tarafından en yoğun kullanılan alanların başında yer alan ibadethanelerimizin iç ve dış temizliklerinin yanı sıra halıları da yıkanarak dezenfekte işlemine yapıldı. Salgınla mücadele konusunda destek ve yardımlarını esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a ve belediyemiz ilgili personellerine ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Düzenli ve titiz çalışarak, el birliğiyle ve sabırla alınan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza olan inancım tamdır" dedi.

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