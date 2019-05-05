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Camilerde mukabeleler başladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde mukabele ibadetine de başlandı.


Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan başlıyor. Müslümanlar, Hazreti Peygamber ile Cebrail Aleyhisselamın karşılıklı Kur'an okumasıyla vuku bulan bu ibadeti ifa etmek için yine camilere akın etti. 11 ayın sultanında Türkiye'nin binlerce camisinde Kur'ân-ı Kerîm okunacak, hatimler indirilecek, dualar edilecek.


Bursa'da da Ulu Cami, Emir Sultan Cami ve Yeşil Cami gibi kentin sembolü mekanlar başta olmak üzere birçok camide mukabele sünneti yaşatılıyor. İnsanlar Ramazan ayının bereketinden faydalanmak üzere camileri dolduruyor.

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