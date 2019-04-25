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Camilerde ramazan temizliği

Orhangazi Belediyesi ramazan öncesi ilçe genelindeki camileri temizliyor.


Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri maksadıyla camileri temizliyor. Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan 45 caminin temizliğine hız kesmeden devam ediliyor. Bütün camilerdeki çalışmaların ramazana kadar tamamlanması bekleniyor. Vatandaşlar cami temizliğinin belediye hizmetleri arasında önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu çalışmalardan dolayı Orhangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

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