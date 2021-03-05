Camilere Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Yeşilyurt Camii'nin abdest alma yerleri ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Yeşilyurt Camii'nin bahçe duvarı ve korkulukları ile zemin parke kaplaması, abdes yeri, helâ ve depo odasını vatandaşların istifadesine sundu.

Belediye Başkanı Mustafa Dündar, cuma namazını AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in yanı sıra Bursa'ya ziyarete gelen Kütahya Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ile birlikte

Hamitler Yeşilyurt Camii'nde kıldı.

Vatandaşlar için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlere devam ettiklerini kaydeden Başkan Dündar, “Hamitler, Osmangazi'nin en büyük mahallelerinden birisi. Aynı zamanda yeni gelişim bölgesi olan Hamitler'de alt yapı, üst yapı, park, spor tesisleri, pazar alanları gibi pek çok yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugün de, Yeşilyurt Camii'nde vatandaşlarımızla buluştuk. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından yaptırılan camimizde, bizler de çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Abdest alma yerleri, tuvaletler, bahçe duvarı ve şadırvan ile cami avlusunun zemin kaplamalarını yaptık. Mahalle sâkinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Milletvekili Ahmet Kılıç da Osmangazi Belediyesi'nin ilçedeki hizmetleri için Başkan Dündar'a teşekkür etti. Kılıç, “Hamitler Mahallemizde sosyal donatı alanları ile birlikte son derece nezih bir ibadethane olmuş. Bursa'mızın, Osmangazi'mizin dört bir yanında Osmangazi Belediyemizin dokunuşlarını görüyoruz. Caminin yapım ve çevre düzenlemelerinde de ciddi katkıları olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a ayrıca teşekkür ediyorum. Hamitler'de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti