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Camını kırdıkları araçtaki 15 bin TL'lik inşaat malzemesini çaldılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları araç içerisindeki 15 bin TL’lik inşaat malzemesini çalan hırsızlar kayıplara karışırken, başka bir hırsız olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde camını kırdıkları araç içerisindeki 15 bin TL'lik inşaat malzemesini çalan hırsızlar kayıplara karışırken, başka bir hırsız olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi 12. sokakta inşaat ustası Kasım Kara aracını park ederek evine gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar park halindeki aracın camlarını kırarak içerisindeki 15 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini alıp kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için aracının başına gelen Kara, aracın camlarının kırık olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



Olay anı kamerada


Aynı gece Akhisar Mahallesi 158 sokakta da hırsızlar, inşaat ustası olan Muhammet Demir'in aracını camını kırarak kapıları açtı. Bu sırada Demir'in komşusu gelen sesler üzerine evin lambalarını yakınca şahıslar olay yerinden kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Muhammet Demir, “Benim arabamda inşaat malzemelerim vardı. Komşum uyanmasaydı bizimde malzemelerimiz çalınacaktı. Fakat şahıslar arabamın camı ve tüm kilitleri ve koltuklarını kırarak kayıplara karıştı” dedi.


Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahısların bulunması için çalışma başlattı.

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