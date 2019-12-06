İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çamur, engellilerin ellerinde sanat eserine dönüşüyor

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin düzenlediği seramik atölyesine katılan engelliler hünerlerini konuşturuyor.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin düzenlediği seramik atölyesine katılan engelliler hünerlerini konuşturuyor.


atan Nilüfer Belediyesi, düzenlediği eğitim ve faaliyetlerle engellilerin gelişimine katkı sunuyor. Yıl boyunca düzenlenen atölyelerden biri olan seramik atölyesine katılan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları da, seramik sanatını öğreniyor. Gülcan Karagöz'ün gönüllü olarak eğitim verdiği atölyede çamur, Bizim Ev katılımcılarının ellerinde şekillenerek esere dönüşüyor. Atölyeye katılan Bizim Ev katılımcıları ayrıca, Gülcan Karagöz'ün öğrencileriyle bir araya gelerek, birlikte seramik çalışması yapıyor.


Çamuru yoğurarak kıvama getiren engelliler, hünerlerini konuşturarak birbirinden özel objeler yapıyor. Yaptıkları çalışmaları özel boyalarla rengârenk boyayarak fırında pişirmeye bırakan Bizim Ev katılımcıları, ortaya çıkan eserleri de yıl sonunda açtıkları sergide izlenime sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.