Çamura saplanan sağlıkçıların imdadına vatandaş yetişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasta almaya giden 112 ekipleri navigasyonun yanlış yönlendirilmesi üzerine çamura saplandı. İhbar üzerine olay yerine 4x4 ambulans gönderilerek hasta hastaneye götürüldü. Çamura saplanan ambulans ise muhtarın devreye girmesiyle olay yerine getirilen pikapla kurtarıldı.

112 Komuta Merkezi Akhisar Mahallesi'nde bir hasta için İnegöl'den sağlık görevlilerini sevk etti. Söz konusu adres için yola çıkan ekipler navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle çamura saplandı. Bunun üzerine olayı duyan Akhisar Muhtarı Oktay Garip, mahallede pikabı bulunan bir mahalle sakinini alarak olay yerine geldi. Çamura saplanan ambulans arkasına halat bağlanarak saplandığı yerden kurtarıldı. O anlar ise bir başka vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Hasta ise olay yerine gönderilen 4 çekerli ambulansla hastaneye götürüldü.