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Can dostlar güvenli ellerde

Pandemi sürecinde vatandaşları salgın hastalıktan korumak adına yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor.

Pandemi sürecinde vatandaşları salgın hastalıktan korumak adına yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile Türkiye'ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmuyor. Ekiplerin besleme ve tedavi çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor.


Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçenin dört bir yanını dezenfekte eden Osmangazi Belediyesi, sokak hayvanları ve haşerelere karşı da önlemler alıyor. İlçenin birçok noktasına düzenli olarak mama ile su bırakarak can dostların aç kalmasını önleyen ekipler, yardıma ihtiyacı olan hayvanları Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek tedavilerini üstleniyor. Ayrıca ekipler, rögar kapaklarını farelere, çöp konteynerlerini ise sinek ve haşerelere karşı ilaçlayarak çevre sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine izin vermiyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü Mart ayından itibaren yoğun mesai harcadığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Can dostlarımız için yıl boyunca rutin olarak yaptığımız çalışmaları bu süreçte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Osmangazi'nin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakıyoruz. Ekiplerimiz bugüne kadar 36 bin 088 adet sokak hayvanı tedavisi, besleme ve haşere ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlarımız merak etmesin, can dostlarımız bize emanet” dedi.

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