Can dostlar için kış öğünü

Osmangazi Belediyesi, karla kaplı Uludağ'da yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekleri düzenli olarak besliyor.

Osmangazi Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının devam ettiği Uludağ'daki sahipsiz köpeklerin aç kalmamaları için yol kenarlarına kuru ve yaş mama bıraktı. İlk kar tanesinin düştüğü günden itibaren düzenli olarak oteller bölgesine kadar çıkan belediye ekipleri, yol boyunca gördükleri can dostları elleriyle besledi. Ekipler ayrıca, Osmangazi Belediyesi'nin sahipsiz köpeklerin kış aylarını tok geçirmeleri için beş farklı noktaya yerleştirdiği beslenme odaklarının üzerindeki karları da temizledikten sonra içerisine kilolarca kuru mama koydu. Yetkililer, sahipsiz köpeklerin aç kalmalarını önlemek için yapılan mama dağıtımının, kar yerden kalkana devam edeceğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dünyamızdaki tüm canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Karla kaplanan Uludağ yolundaki hayvanların aç kalmamaları adına ekiplerimiz düzenli olarak yol kenarlarını mama bırakıyor. Kış dönemi boyunca can dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.