Can dostlar soğuk havalarda unutulmadı

Osmangazi Belediyesi, soğuk havaların ve kar yağışının etkili olduğu bu günlerde Uludağ'daki sahipsiz hayvanları biran olsun yalnız bırakmayarak yol kenarlarına düzenli olarak mama bırakmayı sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilk kar yağışının düştüğü günden itibaren Uludağ'daki can dostları yalnız bırakmıyor. Ekipler, sahipsiz hayvanların aç kalmamaları adına yol boyunca belirli noktalara haftanın üç günü kuru mama bırakıyor. Karla kaplı beyaz alanda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, ekipler tarafından bırakılan kuru mama ile beslenerek, kış aylarında beslenme sıkıntısı çekmiyor. Kar yerden kalkana kadar can dostlar enerjisi yüksek mamalar ile besleniyor.

Uludağ yolundaki aç kalan hayvanlara mama dağıtma çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki yaralı ve hasta olan hayvanlar da ekipler tarafından tedavilerinin yapılması için Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürülüyor. Aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılan hayvanlar tekrar doğaya bırakılıyor. Ekipler, ayrıca kış dönemindeki zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyecek olan yavru köpekleri de barınağa götürüyor. Yavru köpekler, kış aylarını barınakta geçiriyor ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayat alanlarına geri bırakılıyor.