Can dostlar Yıldırım'a emânet

Yıldırım Belediyesi, sokaktaki can dostlarına şefkat elini uzatarak sevimli dostlarının barınması ve tedavisinin yapılmasının yanı sıra onları sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturuyor. Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezi'nde 2020 yılında 7 bin 905 hayvanın tedavisi edilmesini, 326 hayvanın da yeni yuvalarına kavuşmasını sağladı. 2021 yılının ilk üç ayında ise 2 bin 812 hayvanın tedavi edilmesini sağlarken, 130 hayvanı da sahiplendirerek yeni yuvalarında rahat bir yaşama kavuşmasına öncülük etti.

Şehirdeki her canlıya değer verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tüm canlıların yaşama hakkının bulunduğu ve herkesin bu hakka saygı duyması gerektiğini belirtti. Başkan Oktay Yılmaz, “Sokaktaki dostlarımızın daha elverişli koşullarda yaşaması için onları sahiplendirmemiz çok önemli. Bize ihtiyacı olan her can için ekiplerimiz sahada ciddi çalışmalar sürdürüyor. Sizden ricamız şehrimizin sessiz sakinlerine sizler de gönüllerinizi açın. Onların hepimize ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.