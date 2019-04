Can Dostları Derneği'nden köpek katliamına tepki

Bursa Can Dostları Derneği Başkanı Avukat Ümran Babacan, “Hayvanlara yapılan vahşet sınır tanımıyor. Şiddeti durdurabilmek için caydırıcı, ertelenmeyen, para cezasına çevrilmeyen, hürriyeti bağlayıcı yasanın bir an önce çıkarılması lazım” dedi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi ile Ankara'da sokak hayvanların öldürülmesiyle ilgili hayvanseverler Bursa Adliyesi önünde bir araya geldi. Can Dostları Derneği Başkanı Avukat Ümran Babacan, “Herkesin bildiği gibi Ankara'da sokak hayvanların ölümüne yol açan zehirli tavuk parçaları ile Orhaneli'deki köpeklerin ölümü hala gündemde. Yasa, sivil toplum örgütleriyle birlikte hazırlanmalıdır. Çünkü hayvanlar konuşamıyor, dertlerini anlatamıyor. Toplum olarak bu şiddet sarmalıdan bir an önce kurtulmalıyız çünkü artık vicdanlarımız bu can yakan vahşet olaylarını kaldırılmamakta, hayvan katliamlarından büyük üzüntü duymaktayız” dedi.

Hayvanlara karşı şiddetin önlemesi için ilkokullarda hayvan hakları dersinin okutulması gerektiğini söyleyen Babacan, “Bizler Osmanlı kültüründen gelmekteyiz. Geleneklerimiz ve göreneklerimizde canlıya şiddet yoktur. Osmanlı döneminde hayvanların beslenmeleri devlet tarafından sağlandığı gibi, hayvan refahı ve mutluluğu için vakıflar kurulmuştur. Hayvan otelleri ve hastaneleri yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Babacan sözlerinin sonunda ise, “Toplumsal şiddetin en zayıf halkası hayvanlardır. Hayvanlara karşı fiziksel duygusal ve psikolojik şiddet, cinsel istismar her geçen gün giderek artmaktadır. Toplum içinde şiddetten zevk alan psikolojik rahatsızlığı olan kişiler yer almaktadır. Hayvanlara yapılan vahşet sınır tanımıyor. Şiddeti durdurabilmek için etkin, caydırıcı, ertelenmeyen para cezasına çevrilmeyen hürriyeti bağlayıcı yasanın bir an önce çıkarılması gereklilik haline gelmiştir ” dedi.

Açıklamanın ardından havyanseverler sessizce dağıldı.