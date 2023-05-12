Çanak anten takarken ölümden döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, uydu anteni montajı yaparken çatıdan düşen usta yaralandı.

Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Uydu anten ustası Hüseyin A. (46), uydu anteni montajı için tek katlı evin çatısına çıktı. Montaj yaptığı sırada zeminin yağış nedeniyle kaygan olması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü. Yaralanan ustanın imdadına ev sahipleri yetişti. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.