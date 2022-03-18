Çanakkale 1915 Sergisi tarihe ışık tutacak

İnegöl Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Çanakkale 1915” isimli sergi tarihe ışık tutacak.

Şehit ailelerinin de katıldığı sergi açılışında, öğrencilerle birlikte hazırlanan gösteriyle duygu dolu anlar yaşandı. Sergide, fotoğraflar, belgeler, haritalar, krokiler, hatıratlar ve günlüklerden oluşan 233 görsel yer alıyor. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, “Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil, gelenleri karşılayan asil ruhtur. Nusret Mayın Gemisi 26 kutlu mayınla, Seyit Onbaşı 276 kiloluk top mermisiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da gösterdiği kahramanlıkla ve tonlarca ağırlıktaki top mermilerini göğsüne siper etmiş olan nice vatan evladıyla bir milletin kaderinin değiştiği yer Çanakkale, her zaman gönüllerimizdeki yerini koruyacaktır" dedi.

Emin Dündar, "Sergimizde Çanakkale Zaferini en ince ayrıntısına kadar anlattığımız fotoğraflar, belgeler, haritalar, krokiler, hatıratlar ve günlüklerden oluşan 233 görsel yer almaktadır. Sergimiz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 18 Mart Deniz Zaferi anlatılırken, ikinci bölümde 25 Nisan 1915 ile başlayan kara savaşları, bunun yanında siper savaşları ve bu mücadelenin yazıya döküldüğü hatıratlar, günlükler yer almakta. Son bölümde ise Çanakkale'de şehadete yürüyen İnegöllü şehitlerimize yer verdik” dedi.

Sergi katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.