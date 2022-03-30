Çanakkale Ezine'de zehir tacirlerine geçit yok

3 kişi gözaltına alınırken, 6 yabancı uyruklu vatandaş da Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Operasyonlar neticesinde 45 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 79 adet kenevir tohumu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 24 gram Afgan macunu ele geçirildi. Alev A. (40) Deniz K. (34) ve Mehmet Y. (29) isimli şüpheli şahıslar savcılık talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Ayrıca 6 Afgan uyruklu şahsın gerekli işlemlerin yapılması için Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Şüphelilerin gözaltında tutulurken, ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecek.