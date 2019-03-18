Çanakkale kahramanları anıldı

Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü bütün yurtta kutlanırken, Bursa'da düzenlenen törenlerde şehit ve gaziler anıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güne sabah namazı sonrası kırık buğday çorbası içerek başladı ve şehitlikleri ziyaret etti.

Bursa'daki zafer ve şehitleri anma etkinlikleri Ulucami'de şehitler anısına kırık buğday çorbası dağıtılmasıyla başladı. Onur Marketler tarafından düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşlarla birlikte, bundan 104 yıl önce cephede mücadele veren kahramanların yaşadıklarını bir nebze olsun hissedebilmek adına kırık buğday çorbası içti. Başkan Aktaş daha sonra Bursa Valisi Yakup Canbolat ile protokol üyelerinin de hazır bulunduğu Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerindeki anma törenlerine katıldı. Şehitler için dua okunurken, Başkan Aktaş, tüm şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve şehit yakınları ile sohbet etti.

Vali Yakup Canbolat tarafından şehit ve gazi aileleri için düzenlenen yemeğe de katılan Başkan Aktaş, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. “Allah bir daha böyle büyük bir mücadele vermek zorunda bırakmasın. Ancak bu ülke insanının böylesi durumlara ne kadar hazır olduğunu buradaki herkes çok iyi biliyor. Bundan 104 yıl önce nice vatan evladı canlarını seve seve feda ettiler. Bağımsızlık için, özgürlük için, ülkenin namusu, şerefi için. Çanakkale büyük bir destan, bizim gurur kaynağımız” dedi.