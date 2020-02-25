Canan Karatay gündeme taşıdı, vatandaş sakatatçılara akın etti

Çin'de binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsünün etkisi dünyayı sararken, Türkiye'de de vatandaşlar gribe yakalanmamak için sakatatçılara akın etti.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Virüsten kurtulmak için kelle paça için" açıklamasından sonra vatandaşlar soluğu sakatatçılarda aldı. Sakatatçılarda aşırı yoğunluk olurken, vatandaşlar en çok ayak ve kelle sakatatına ilgi gösteriyor. Dana ayağının tanesi 9 liradan satılırken, kuzu ise 3 lira 50 kuruştan alıcı buluyor. Kelle etinin kilosu ise 24 liradan satılıyor.

Bursa'da tarihi Tuz Pazarı'nda bulunan sakatatçılarda ayak ve kelle yok satıyor. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle ve ayak satışlarında gözle görülür bir artış olduğunu ifade eden sakatatçılar, "Kış ayları olması münasebetiyle sakatat satışları oldukça iyi. Canan Karatay'ın açıklamalarından sonra ise ayak ve kelle satışlarımız arttı. Vatandaşlar en çok ayak ve kelle eti alıyor. Dana ayağı 9 lira, kuzu ayağı ise 3 lira 50 kuruş. Kelle etinin kilosunu ise 24 liradan satmaktayız" dedi.

Kelle ve ayak alan vatandaşlar, "Senelerdir ayak ve kelle alıp, bunları çorba yaparak içiyoruz. Hiç hastalandığımızı hatırlamıyoruz. Kelle ve ayak çorbası tam bir şifa kaynağı" şeklinde konuştu.