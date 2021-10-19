Canberk Yurdakul: “Bu formaya yakışır mücadele ortaya koyacağız”

Bursaspor'un file bekçisi Erhan Erentürk'ün sakatlığı sonrası kaleyi devralan Canberk Yurdakul, Boluspor galibiyeti sonrası büyük mutluluk yaşadı. Timsah Park'ta oynanan ve yeşil-beyazlı takımın 3-1'lik galibiyeti ile son bulan karşılaşma ile ilgili açıklamada bulunan Canberk Yurdakul, “Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bu formaya yakışır mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz” diyerek mesajın sonuna ‘+3' ibaresini bıraktı.