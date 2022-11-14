Canberk Yurdakul: “Bursaspor için elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Bursaspor'un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Menemen FK'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yeşil-beyazlı eldiven Canberk Yurdakul sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 1-0'lık galibiyet sonrası genç file bekçisi, “Sezonun ilk deplasman galibiyetini aldığımız için çok mutluyuz. Bu mücadelemizin üstüne koyarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.