Canberk Yurdakul'dan Talha Yakın'a destek mesajı

Bursaspor'un genç kalecisi Canberk Yurdakul, ilk kez yeşil-beyazlı formayı giyen takım arkadaşı Talha Yakın'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Eskişehirspor'u 5-1 mağlup eden Bursaspor'da ilk kez forma giyme şansı bulan 17 yaşındaki kaleci Talha Yakın'a, takım arkadaşı file bekçisi Canberk Yurdakul'dan destek mesajı geldi. Maçın 83. dakikasında Canberk Yurdakul'un yerine oyuna dahil olan ve ilk kez A takım formasını terletme şansı yakalayan genç oyuncu, son dakikalarda oyunda kalmasına rağmen iyi performans ortaya koydu. Canberk de takım arkadaşı ile ilgili sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş olduğu bir fotoğrafı paylaşarak altına şu notu düştü:

“Güzel kardeşim Talha ilk kez Bursaspor forması giydi, onun heyecanına tanıklık etmek inanılmaz güzel bir duygu. Birlikte çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz.”

17 yaşındaki kaleci Talha Yakın da duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum anı yaşamanın gururu yaşıyorum. Bu maçta bana forma şansı veren tüm hocalarıma teşekkür ederim.”