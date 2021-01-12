Canbolat ve Aktaş İnegöl'de projeleri inceledi

Ayrıca Aktaş ve Taban, esnaf ziyaretleri ve kamu kurum ziyaretleri gerçekleştirdi. Ahududu yetiştiricileriyle yapılan buluşma ile İnegöl programı son buldu.

İlk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat, yapımı tamamlanan ve devam eden hizmet binalarıyla ilgili bir dizi inceleme ve ziyaret için İnegöl'e geldi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İnegöl'e gelerek İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un nezaretinde gün boyu farklı bölgelerde incelemeler ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Canbolat Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde hizmete giren Jandarma Karakolu ve İtfaiye Binasını ziyaret etti. Yeni hizmete giren tesisler hakkında bilgi alınıp mobilya sektörü ve OSB'nin gelişimine ilişkin de görüşmeler yapıldı. Daha sonra mevcut Emniyet Binası bahçesinde yeni bina için bir süre önce başlayan çalışmalar yerinde incelendi. Burada kurban kesimi yapıldı. Vali Canbolat, inşaat incelemesinin ardından İnegöl'den ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Pazartesi günü İnegöl'e gelerek gün boyu farklı temaslarda bulundu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile sırasıyla önce kısa süre sonra emekliliğe ayrılacak İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, ardından da ise İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Alper İnanç'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Aktaş, Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, daha sonra çarşı bölgesinde esnaf ziyaretleri yaptı. Ardından İnegöl'de devam eden çalışmalar yerinde incelendi. Projelerin son durumu hakkında istişareler yapıldı.

Başkan Aktaş, Başkan Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, son olarak Hilmiye Kısal Mahallesi'nde ahududu yetiştiren çiftçilerle bir araya geldi. Burada da üretim ve ahududu yetiştiriciliği üzerine istişareler yapıldı.