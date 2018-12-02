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Canbolat'tan engelliler günü mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, engellilerin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için devletin her türlü imkânı seferber ettiğini söyledi.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında, “Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanlığın ortak sorunudur. Bu sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için devletimiz her türlü imkânı seferber etmiştir. Bu anlamda devletimizin temel hedefi, engellilerimizin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımın sağlanmasına yönelik olarak, eğitim, sağlık, istihdam, kültür, sanat ve ulaşılabilirlik gibi temel sorun alanlarında, engellilerin ayrımcılığa maruz kalmadan fırsat eşitliğinden yararlanan, haklarını kullanabilen kişiler haline getirmektir. Çünkü devletimizin hizmet politikasında “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu vardır. Bu çerçevede sosyal devlet ilkesini çok daha aktif, çok daha etkin bir şekilde işletmek suretiyle, yerel yönetimlerimizden vergi indirimlerine kadar, engelli kardeşlerimize hemen her alanda kolaylıklar sağlandı” dedi.


Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Canbolat, “Bu sebeple toplumun her kesimi, her fırsatta onları kucaklayarak, eşit ve değerli olduklarını göstermelidir. Bu düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyorum” diye ifade etti.

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