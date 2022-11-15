Canlarını verdiler, kimliklerini vermediler

Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından vatanlarından sürgün edilişinin 78'inci yıl dönümü, Yıldırım'da anıldı.

Yıldırım Belediyesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edilişinin 78'inci yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, DATÜB Bursa İl Başkanı Paşa Alihan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK Parti Yıldırım ilçe Başkanı Ali Erbay ve çok sayıda davetli katıldı.

Sovyet Rusya'nın Türkiye sınırında bulunan Ahıska bölgesinde yaşayan Müslüman Türklerin, sırf dini ve milli kimliklerden dolayı Orta Asya çöllerine sürgün edilişinin üstünden 78 yıl geçmesine rağmen yaşanan acıların tazeliğini koruduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “14 Kasım 1944 tarihinde, 90 bin Ahıska Türk'ü, Stalin tarafından yurtlarından kopartılarak, Asya'da insan yaşamının en zor olduğu bölgelere sürgün edildi. Kışın çetin şartlarında, vagonlara doldurularak bir aydan fazla sürecek uzaklıktaki bölgelere sürgün edilen kardeşlerimizden 17 bini, ne yazık ki açlık ve hastalık gibi nedenlerle hayatını kaybetti. Sovyet yönetiminin zulmü sürgün bölgelerinde de devam etti. Ahıskalı kardeşlerimiz kadın, yaşlı, çocuk denilmeden çalışma kamplarına gönderildi. Bu kamplarda da binlerce kardeşimiz şehit oldu. Yıllarca devam eden zulme baskılara rağmen kültürlerini kimliklerini korumayı başaran kardeşlerimiz canları pahasına adeta bir destan yazdı. Zulmün mimarı olan Sovyetler rejimi yerle bir olurken, mazlum Ahıskalı kardeşlerimiz zulüm çemberinden güçlenerek çıktılar” dedi.

Yıldırım'ın binlerce Ahıskalı'ya ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kardeşlerimiz yarım asır süren zulüm ve baskılardan dolayı huzuru, güveni Yıldırım'da buldular. Yıldırım onlar için sılayı rahim olurken, kardeşlerimiz de Yıldırım'ın gücüne güç kattılar. Bu duygu ve düşüncelerle gerek sürgünde, gerekse geride bıraktığımız 78 yıl içinde vatanlarından uzakta, bir gün ona kavuşmanın ümidiyle yaşarken hayatını kaybeden tüm kardeşlerimi rahmetle yâd ediyorum. Sürgünü yaşayıp da bugün dünyanın farklı ülkelerinde hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize Allah'tan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sovyet Rusya rejiminin insanlık dışı uygulamaları neticesinde binlerce Müslüman Türk'ün şehit olduğunu, ailelerin dağıldığını, çocukların öksüz ve yetim bırakıldığını aktaran TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da “Zulüm, baskı ve korku üzerine inşa edilen Sovyet rejiminin adeta soykırıma maruz bıraktığı kardeşlerimizin anavatanlarından koparılışının 78'inci yıl dönümünde acılarını tekrar paylaşıyorum. Bir yandan zulümle abat olmaya çalışan Sovyet rejimi yerle bir olurken, kurulduğu günden itibaren dil din renk ayrımı yapmadan mazlumların umudu olan Osmanlı Devleti ve devamında Türkiye Cumhuriyeti, Balkanlardan Kafkasya'dan, Orta Asya'dan, kardeşlerimize kucak açmaya devam ediyor. Ahıskalı kardeşlerimizin yıllar boyunca çektiği acılar Türkiye'de son bulmuş, huzura ve rahata kavuşmuşlardır. Bu yaşananlar, Mazlumların sahipsiz kalmaması, yaşanan zulümlerinin tekrarlanmaması adına güçlü bir Türkiye inşa etmek zorunda olduğumuzun göstergesidir. Bu vesileyle, adlarını ve kimliklerini korumak için hayatlarından vazgeçen şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye konuştu. Program şiir performansları ve tiyatro gösterimlerinin ardından sona erdi.