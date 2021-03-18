Çapraz bağ yırtılması en çok gençlerde görülüyor

Dr. Özgür Oktay Nar, “Günümüzde Covid 19 pandemisi sebebiyle spor yapan kişi sayısında giderek artış yaşanmaktadır. Spor yapan insan sayısı arttıkça spor sakatlıkları da arttı” dedi.

Spor sakatlıkları denilen durumun, spor yaparken bir takım zorlamalardan dolayı ortaya çıkan, kas ve iskelet sistemimizin bölümlerini ilgilendiren sıkıntılar olduğunu belirten Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Bunlar kas zedelenmesi veya kas ödemi şeklinde olabilmekte ve genellikle kısa süreli istirahat ile geçebilmektedir. Vücudumuzda en sık yaralanan bölge ise diz eklemimizdir. Özellikle performans isteyen sporlarda daha büyük zorlanmalarla karşımıza çıkan menisküs ve çapraz bağ yırtıkları da görülmektedir. Hatta bir takım düşmelerle ve yuvarlanmalarla oluşabilecek kemik kırıkları, eklem çıkıkları oluşabilmektedir. Dolayısıyla spor yaparken dikkat edilmediği takdirde bu gibi yaralanmalar ile karşılaşmak mümkündür” dedi.

En sık diz bölgesinde görülüyor

Spor yaralanmalarında sıklıkla dizle ilgili problemler yaşandığını ve bu bölgede en çok görülen yaralanma tipinin menüsküs ve çapraz bağ yırtıkları olduğuna anlatan Op. Dr. Özgür Oktay Nar, “Menisküs, iki yarım ay şeklinde, dizin içinde iki kemiği birbirinden ayıran bir yastık (süspansiyon) gibidir. Zamanla menisküs dokusunda bir miktar bozulma, zorlanma ve yırtılma görülmektedir. Bu durumda dizde şişlik meydana gelmektedir. Sürekli geçmeyen ağrılar hatta takılmalar meydana gelebilmektedir. Böyle durumlarda da tedavi gerektirmektedir. Tedavisi ise Artroskopi denilen yöntemle, dizin içi açılmadan kamerayla girilerek, yırtık olan bölge temizlenmektedir” diye konuştu.

Nar, “Menüsküs yırtığı tedavi edilmediği takdirde diz mafsalına zarar verir. Dizdeki kıkırdaklar zamanla aşınır. Kireçlenme denilen dizdeki kıkırdağın bozulması ve artrit gibi ciddi problemler ortaya çıkmaktadır. Bunların tedavisi çok daha zordur” ifadelerini kullandı.

Çapraz bağ yırtıklarının genellikle gençlerde görüldüğüne dikkat çeken Nar, “Çünkü gençler yüksek enerjili sporlar yaptığı için çok fazla bu sıkıntıyı yaşamaktadırlar. Çapraz bağ, dizimizin en önemli bağlarından biridir. Dizin duruşunu sağlamlığını ve sağa sola kaymasını engelleyen bir bağdır. Bu bağ olmadığı zaman dizimizde bir boşluk, boşalma ve zaman zaman şişlik hissedilmektedir. Yırtık sonrası spor yapmak mümkün olamamaktadır. Bunun da ameliyatının yapılması gerekmektedir. Çapraz bağ ameliyatı Artroskopik yöntemle yapılmaktadır. Hastanın kendisinden bir lif parçası alınarak çapraz bağ dokusu yapılmakta ve herhangi bir sıkıntı olmadan hayata devam edebilmektedir” dedi.

Spor yaralanmalarında ilk yardım hakkında bilgiler veren Nar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Spor yaralanmalarında ilk yardım olay yerinde yapılan işlemdir. Yaralanan sporcu uygun bir şekilde spor alanı dışına alınmalıdır. Yaralanan bölge istirahat pozisyonuna alınır ve ödem gelişmemesi için hemen buz tedavisine başlanmalıdır. Buz direk cilt ile temas etmemeli, 10-15 dakika süre ile uygulanmalıdır. Buz tedavisi 2 saat ara ile günde 5-6 kez uygulanabilir. Daha sonra yaralanan bölgeye göre bandaj ile kompresyon veya atel uygulanmalı özellikle alt ekstremite yaralanmalarında bacak yükseğe (kalp seviyesine) kaldırılmalıdır. İlk yardımdan sonra yaralanan sporcu uygun bir merkeze götürülerek, ortopedi ve travmatoloji uzmanı tarafından muayene edilmelidir”.