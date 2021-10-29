Çarlar devrinden kalma boynuz kadeh sahibini arıyor

Rus çarlığının son dönemine ait gümüş savatlı boynuz kadeh Bursa'da bir antikacı dükkânında sergileniyor.

Bursa'da antikacılık yapan Fatma Kartalmış, çarlık döneminden kalma gümüş süslemeli ve ördek başlı boynuz kadehe gözü gibi bakıyor. Elinde bulunan bu eserin manda boynuzundan yapılıp gümüşle süslendiğini söyleyen Kartalmış, "35 santim uzunluğunda bir boynuz kadehtir. Bu tip bir parçayı yapabilecek usta artık kalmadı. Kenarına ve ucuna gümüş üzerine savat işlemeler yapılmış. Bunları yapan ustalar artık yok. Çok eski, nâdide bir parça. Arka ucuna ördek başı verilmiş. Bu kadeh manda boynuzundan yapılmış. Biz bu boynuzu antika pazarından özenle seçerek aldık. Bu boynuz, içinde viski ve şarap içilen bir çeşit kadeh. Rus çarlığının son dönemine ait nâdide bir parça. Ayrıca bu boynuzu duvar süsü olarak da kullanmışlar" dedi.

Fatma Kartalmış, boynuz kadehin fiyatının 1500 lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.